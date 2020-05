Het coronanieuws van vrijdag 15 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 53 nieuwe meldingen van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus binnengekregen. Het officiële dodental door de pandemie in Nederland staat nu op 5643. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus.



In Nederlandse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen, becijferde het RIVM vandaag. In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak 11.492 mensen in Nederlandse ziekenhuizen gelegen door het virus.

Pinksteren

Het is ‘denkbaar’ dat terrassen en strandtenten het hele pinksterweekend al open mogen. Dat zei premier Mark Rutte vandaag na afloop van de ministerraad.

De adviezen hierover van het Outbreak Mangement Team (OMT) komen maandag, dinsdag volgt dan waarschijnlijk een besluit van het kabinet. ,,We moeten nog echt kijken of het überhaupt mogelijk is dat het hele pakket door kan gaan. Het moet wel mogelijk zijn en zal dus afhangen van wat de wetenschappers ons kunnen vertellen”, aldus Rutte.

Hond en katten besmet

Voor het eerst is een coronabesmetting vastgesteld bij een hond in Nederland. Ook bij drie katten is het virus aangetroffen. Het advies rond honden en katten blijft hetzelfde, laat minister Carola Schouten (Landbouw) weten. ,,Als je zelf ziek bent, vermijd dan contact met je huisdier’’, zegt Schouten. ,,Als je hond of kat ziekteverschijnselen heeft, ga dan naar de dierenarts.’’ Knuffelen of aaien moet even wachten als mens of dier ziek is, zo luidde het devies al. ,,Dat blijft zo.’’

Oversterfte migratieachtergrond

In Nederland sterven relatief veel mensen met een migratieachtergrond aan corona. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek en de Universiteit van Amsterdam.

Onder mensen met een westerse migratieachtergrond is de sterfte met 49 procent het hoogst. Daaronder vallen bijvoorbeeld mensen van een Poolse of Roemeense origine. Ook bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is de oversterfte met 47 procent relatief hoog. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ter vergelijking: de oversterfte van mensen met een Nederlandse achtergrond lag met 38 procent een stuk lager.

