Het coronanieuws van woensdag 1 april: bijlezen in één minuut

Sterfgevallen De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 134 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1173. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Het aantal positief geteste patiënten in ons land staat nu op 13.614. Dat is een stijging van 1019 personen ten opzichte van gistermiddag. 5159 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 447 personen.

Zuid-Europa

Premier Rutte heeft voorzitter van de Europese Raad Charles Michel gevraagd om morgen een telefonisch overleg te voeren met de premiers van Italië en Spanje. Doel van het gesprek is om de ‘kanalen schoon te spuiten’ en het ‘gif uit de discussie te halen’, nu in Zuid-Europa grote verontwaardiging is ontstaan over de Nederlandse opstelling in de coronacrisis. Minister Hoekstra zei gisteren al dat Nederland ‘meer empathie’ had moeten tonen.



Herstart Eredivisie

De Europese voetbalbond UEFA heeft vandaag in een vergadering besloten dat het voetbalseizoen uiterlijk op 3 augustus afgerond moet zijn. ‘Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met hervatting van de competitie‘, schrijft de KNVB. De Nederlandse bond benadrukt wel dat gezondheid vooropstaat en dat alle betrokkenen binnenkort om tafel zullen gaan.



Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.