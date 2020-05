Het coronanieuws van woensdag 27 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden nam vandaag toe tot 5871. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 15 nieuwe meldingen binnen van overleden patiënten. Het aantal meldingen is lager dan gisteren, toen het RIVM 26 sterfgevallen meldde.

Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest, is toegenomen met 7 tot een totaal van 11.697. Het aantal meldingen is lager dan de 10 gemelde opnames gisteren.

De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met één persoon gestegen tot 189 mensen. Dat wil zeggen dat er na de snelle afname van gisteren een stabilisatie is opgetreden. De verwachting is wel dat de daling de komende week doorzet.

Net als op dinsdag ligt één coronapatiënt op een ic in Duitsland, de andere 188 krijgen in Nederland intensieve zorg. De Nederlandse ic’s behandelen ook 522 mensen met andere aandoeningen.

Back to sportschool

Sportscholen, sauna’s, sportkantines en casino’s gaan waarschijnlijk al op 1 juli open. Dat heeft premier Mark Rutte vanavond bekendgemaakt. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, moet nog wel kort daarvoor akkoord gaan.

Volledig scherm Casino’s gaan waarschijnlijk al op 1 juli open. © ANP XTRA Het plan was eerder die locaties op 1 september te heropenen, maar sportscholen en casino’s vrezen voor faillissement als de deuren langer gesloten moeten blijven.

‘Maatregelen duren te lang’

De verpleeghuizen mogen over acht weken, per 15 juli, meer bezoekers per bewoner toelaten. Tot die tijd houdt het kabinet vast aan de maatregel: één vaste bezoeker per bewoner, mits het verpleeghuis coronavrij is. Dat levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op.

Slachtbedrijf

De politie onderzoekt of medewerkers van de vorige week gesloten Vion-slachterij in Groenlo bij de slachterij in Apeldoorn aan het werk waren. Zij worden namelijk geacht in thuisquarantaine te verblijven. Eerder vandaag sloot de veiligheidsregio de slachterij omdat arbeidsmigranten op onveilige wijze vervoerd zouden zijn.