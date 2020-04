Het coronanieuws van woensdag 8 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Afname

Het aantal patiënten op de intensive cares is de afgelopen 24 uur met 16 gedaald naar 1408 patiënten. Het is voor het eerst dat er sprake is van een afname van het aantal ic-patiënten. Het afgelopen etmaal zijn er wel 147 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 2248. Er kwamen 308 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen

Waarschuwing

Toch moeten we niet vergeten dat de crisis nog lang niet voorbij is. Als we per 1 juni de maatregelen tegen het coronavirus - vooral het afstand houden en verplicht thuisblijven bij ziekte - compleet laten varen dan kan er komende zomer een grote, nieuwe piek ontstaan op de ic’s. Dat meldt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care, vanmorgen in een briefing aan de Tweede Kamer. ,,De impact van het loslaten van social distancing-maatregelen is zeer groot. Het gevaar is een enorme toename als je versoepelt.”

Covid-app

Het kabinet wil verspreiding van het coronavirus monitoren via een app, zo maakte zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend. Maar wat doet zo’n app en leveren we daarmee onze privacy in? Volgens IT-deskundige Ronald Prins valt dat laatste wel mee. Het systeem houdt ook niet bij waar je bent geweest, alleen maar wie je hebt ontmoet. ,,Een dergelijk systeem, daar zou ik niet fel op tegen zijn”, zegt IT-deskundige Ronald Prins, voorheen eigenaar van cybersecuritybedrijf FOX IT. ,,De snelheid waarmee het wordt ingevoerd, kan wel tot problemen leiden.”