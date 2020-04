Het coronanieuws van zondag 19 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Opnieuw daling aantal ziekenhuisopnames

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 83. Ten opzichte van 142 coronadoden gisteren, is dat een flinke daling. Het officiële dodenaantal in ons land komt daarmee op 3.684.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er 110 meldingen van nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9704, blijkt uit de laatste cijfers. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde. In totaal liggen er nu 1176 coronapatiënten op de ic. Dat is een afname van 25 ten opzichte van gisteren.

Datalek gevonden in een van de mogelijke corona-apps

Bij een van de mogelijke corona-apps, COVID19 Alert, is een datalek gevonden. Tijdens het beschikbaar stellen van de zogeheten broncode is een bestand meegekopieerd met zo’n honderd tot tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden, bevestigt een van de makers een bericht hierover bij RTL Nieuws. Inmiddels zijn de gegevens verwijderd en de makers roepen mensen op die de informatie eraf hebben gehaald, hier niets mee te doen.

Leraren in Actie: scholen moeten dicht blijven

Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) maakt zich grote zorgen over de gezondheid van het onderwijspersoneel als na de meivakantie de scholen - wellicht gedeeltelijk of gefaseerd - weer open gaan. De bond zegt dat er nog geen duidelijkheid is over het besmettingsgevaar en de overdraagbaarheid van het coronavirus bij kinderen en jongeren. Ook, aldus LIA, is het moeilijk vast te stellen welke risico’s (ouder) personeel hierbij loopt. Wegens deze zorgen vindt LIA dat de scholen na mei dicht moeten blijven en dat tot aan de zomervakantie doorgegaan moet worden met het digitale afstandsonderwijs.

Zo zetten onze buren in Europa de eerste stappen naar vrijheid

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend hoelang we nog aan huis gebonden zijn door de coronamaatregelen, of dat er op bepaalde terreinen al wat versoepeld kan worden. Een aantal EU-landen heeft alweer stappen naar meer bewegingsvrijheid gezet, anderen wachten nog even met de uitvoer van hun exit-strategie. Hoe probeert Europa het virus eronder te houden en weer enigszins op te starten? Een overzicht van de stappen die onze buren in Europa nemen naar vrijheid.

Ophef na opening mondkapjeswinkel in Amsterdam: ‘Cash only’

De opening van een mondkapjeswinkel in het centrum van Amsterdam levert veel kritiek op. Bij de winkel kan alleen met contant geld worden betaald, zo staat geschreven op een bord voor het pand. GroenLinks gaat het college van de hoofdstad vragen om na te gaan of er ingegrepen kan worden. Ook op Twitter regent het negatieve reacties over de verdienformule.

Nog drieduizend landgenoten vast in Marokko

Zo’n drieduizend Nederlanders zitten al weken vast in Marokko, dat de lockdown zaterdag tot 20 mei verlengde. Zangeres Anouk, toeristen, maar ook Marokkaanse Nederlanders die op familiebezoek waren. De gespannen diplomatieke verhouding tussen beide landen staat repatriëring vooralsnog in de weg.

Geweld tegen boa’s neemt toe

Bijna 90 procent van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ziet het aantal geweldsincidenten stijgen sinds de coronacrisis, zo meldt vakbond BOA ACP op basis van een enquête. 51 procent van de ondervraagde boa’s geeft daarin aan sinds de uitbraak van de coronacrisis zelf een geweldincident te hebben meegemaakt.

57 procent van de ondervraagden zegt zich niet veilig te voelen tijdens de uitvoering van het handhavingswerk. Boa’s mogen boetes uitdelen aan mensen die zich niet houden aan de afgevaardigde coronamaatregelen.Blijf thuis

