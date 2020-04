Het coronanieuws van zondag 5 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Er zijn de afgelopen 24 uur 115 mensen gemeld die aan het coronavirus zijn overleden. Dat zijn er een stuk minder dan gisteren, toen 164 slachtoffers gemeld werden. In totaal zijn er in Nederland nu 1766 mensen aan Covid-19 overleden. Het aantal ziekenhuisopnames daalde opnieuw. 253 Nederlanders kwamen in het ziekenhuis terecht. Gisteren waren dat er 336.

Opvallend is dat er nog nooit zoveel besmettingen vastgesteld werden als vandaag: liefst 1224. Mogelijk is dat een eerste signaal dat Nederland zijn testcapaciteit fors opvoert, een ambitie die minister Hugo de Jonge afgelopen week uitsprak.

Twintiger overleden

Er is in Nederland een twintiger overleden aan het coronavirus. De exacte leeftijd is niet bekend, maar de persoon is tussen de 25 en 29 jaar oud. Naast Covid-19 was er ook sprake van ‘onderliggend lijden’. Verder zijn er geen details bekendgemaakt.

Nederland massaal thuis

Ondanks het prachtige weer zijn veel mensen toch thuisgebleven. in de natuurgebieden was het relatief rustig, ook al ging het niet overal goed. Zo trokken veel te veel mensen vandaag naar het Drielandenpunt, dat daarop direct werd gesloten. Ook op andere plekken moesten de lokale autoriteiten optreden.

De regels

Nederland kent geen lockdown, maar wel coronamaatregelen die gelden tot en met 28 april. Wat die regels precies zijn en voor wie die gelden vind je in dit overzicht:

