Het coronavirus in Nederland op de kaart, hier zie je het aantal besmettingen in jouw regio

LIVE TWITTER Verdachte Jos Brech vertrok plots uit Nederland na zedeninci­dent op peuter­speel­zaal

15:19 Ook speeksel van Jos Brech is aangetroffen op de onderbroek van Nicky Verstappen. Zijn dna zat verspreid op de onderbroek, aan de binnen- en buitenkant, zo beschreef het OM vandaag in de rechtbank in Maastricht. Uit het dossier blijkt ook dat er vaker verhalen waren over Brechs voorkeur voor kinderen. Dit artikel wordt steeds ververst, zie ook de tweets onderaan.