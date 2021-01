Het departement van Volksgezondheid faalt hopeloos

In Den Haag vond een mevrouw het een puik plan om coronaminister Hugo de Jonge te achtervolgen, terwijl ze hem filmde en in wartaal van alles probeerde uit te leggen. Dat veel mensen momenteel de kolder in de kop hebben, werd op een treffende manier in beeld gebracht, nota bene door iemand die in de praktijk ondervindt hoe ontwrichtend deze pandemie kan zijn voor de mentale toestand van toch al labiele geesten.



Maar er zijn ook minder broze zielen die zich terecht achter de oren krabben, bijvoorbeeld als ze naar de tussenstanden kijken van het vaccinatiebeleid in verschillende Europese landen. Wat daarbij telkens opvalt, is dat wij in Nederland kansloos onderaan bungelen in het aantal prikken dat reeds is uitgedeeld – ondanks onze pretentie dat we nagenoeg in alle sectoren uitblinkers zijn.