Het echte probleem op school? Slaafse docenten

OpinieNiet de hoge werkdruk of de slechte beloning is waar het aan schort in het basisonderwijs, stelt Dirk van den Hoven in een ingezonden stuk. Het zijn de docenten die niet zelf denken, maar slaafs alle regeltjes en protocollen volgen.

Een te hoge werkdruk, een te laag salaris en te veel bureaucratische neventaken maken (goed) lesgeven schier onmogelijk, laat staan dat het pleziervol is. Deze argumenten worden door het gros van de basisschoolleerkrachten in Nederland aangehaald om te staken.

De oplossingen lijken duidelijk: minder werkdruk, een hoger salaris en minder administratieve rompslomp. Krijgen we hiermee ons plezier terug? Zorgt dit ervoor dat de focus weer op het lesgeven komt? Het antwoord is nee. Het grote probleem ligt namelijk bij de leerkracht zelf. Dit wordt zelden benoemd omdat veel leerkrachten dit zien als een belediging, een schop tegen het been. Maar dit probleem ga ik wel benoemen. Het is tijd voor een ander geluid.

Hét echte probleem is het gemis aan logisch nadenkende, innovatieve leerkrachten die zelf hun onderwijs maken, ontwikkelingsgericht werken, onderwijs betekenisvol maken, speels omgaan met lesmethodes en aansluiten bij de behoeften van de leerling.

Het omgekeerde gebeurt. Het basisonderwijs is in de loop der jaren dichtgetimmerd door protocollen, regels en procedures, waardoor elke innovativiteit is verdwenen uit de leerkracht: we doen wat ons wordt opgedragen.

Dit is niet veroorzaakt door wet- en regelgeving vanuit de overheid, dit hebben we zelf laten gebeuren. We kijken elk schrift na, elk methodeboek moet van voor naar achter worden uitgewerkt en van élk (rapport)gesprek maken we een verslag. Niet omdat het moet, maar omdat we nou eenmaal graag controle houden over ons werk.

Ook in de klas willen we controle. We willen graag dat kinderen rustig en zwijgzaam achter hun tafeltje zitten en nadoen wat hun is voorgedaan. De toekomstige samenleving vraagt echter niet om leerlingen die goed kunnen nadoen wat hun is voorgedaan. Wat nodig is, zijn kinderen die later zelf kunnen en durven denken en die doordachte keuzes maken. Maar als we het zelf al niet doen, hoe kunnen we dit dan verwachten van onze leerlingen?

Iedere leek weet dat een lesmethode per definitie nooit passend kan zijn. Wat jij denkt dat jouw kind nodig heeft, staat gelukkig nergens beschreven. Dit is het moment dat de keuzes van de leerkracht ertoe doen. Deze keuzes worden helaas niet meer vanuit een gedegen didactische, vakinhoudelijke en pedagogische kennisbasis gemaakt.



De leerkracht van nu hoort een rolmodel te zijn door ook zelf te experimenteren. Haal de leerlingen weg achter hun tafel, daag ze uit, motiveer ze, ga in gesprek, ga op ontdekkingstocht en laat ze zich verwonderen. Het is onzin om te denken dat dit onmogelijk is in het huidige basisonderwijs. Kom tot de kern en geef les vanuit de vraag: 'Wat is de bedoeling?'

