Het ene na het andere hitterecord sneuvelt in heet Europa

In Duitsland is vandaag op de valreep het hitterecord voor de maand juni opnieuw gesneuveld. Aan het eind van de middag werd in Bernburg/Saale in de deelstaat Saksen-Anhalt een temperatuur gemeten van 39,6 graden. Het is het slotstuk van een hete junimaand waarin in Europa het ene na het andere hitterecord sneuvelde.

Weerplaza meldde het twee dagen geleden al: juni was in De Bilt recordwarm. De gemiddelde temperatuur in deze maand kwam net boven de 18 graden uit. Het was de warmste juni sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat had de maand te danken aan uitschieters op onder meer 25 juni en 29 juni toen oude dagrecords werden gebroken.

In de nacht van afgelopen maandag op dinsdag kwam de temperatuur zelfs niet onder de 19,5 graden in De Bilt. Dat betekende een nieuw nachtelijk warmterecord voor juni. In totaal kwam het in De Bilt op vier dagen tot tropische hitte met temperaturen van 30 graden of meer. Juni telde tien zomerse dagen (25 graden of meer) en op 21 dagen was het warmer dan 20 graden.

Warmterecords

Ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje was het warm. In de Zuid-Franse gemeente Gallargues-le-Montueux werd vrijdag een warmterecord gemeten van 45,9 graden Celsius. Het is de hoogste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France.

In Duitsland sneuvelde deze week ook het oude hitterecord van de maand juni – 38,2 graden Celsius in Frankfurt in 1947. Het werd er op sommige plekken warmer dan 40 graden en ook in ons buurland was de maand juni uit 2019 de warmste junimaand ooit gemeten.

Ook Zwitserland en Spanje kampten met hittegolven en temperaturen van boven de veertig graden.

