Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 416. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik ben over het algemeen geen moeilijke eter. Probeer ik m’n kinderen ook bij te brengen. Eten wat de pot schaft. Mijn smaak is ook niet exquise. Ik proef het verschil tussen een goede en een slechte wijn, maar van vele variaties daartussen ontgaan me de finesses. Alle bieren zijn voor mij hetzelfde.

Het enige waar ik moeilijk over doe in dit leven is koffie. Het schijnt dat het een hel is om met mij in een koffietentje te staan als ik wat bestel. Mijn grote kinderen lopen, wijs geworden, inmiddels weg als het zover komt. De kleintjes zien me nog als een interessant sociologisch fenomeen: de man die moeilijk doet over koffie. Mijn vrouw wordt er gewoon gek van. Het is ook niet makkelijk als je naast een man zit die, aan het eind van een lekkere maaltijd, in een restaurant, steevast vraagt: ‘Hebt u goeie koffie?’

Ik weet ook wel dat zo'n vraag feitelijk geen zin heeft. Die ober kan moeilijk zeggen: nee meneer, we hebben een slappe bak. Maar toch hoop je ooit een keer een eerlijk antwoord te krijgen. Ik hou van sterke koffie met een beetje warme melk. Ik drink er twee bakken per dag van. Als ik het zelf maak doe ik een dubbele espresso in een laagje warme melk.

Quote De slappe bak. Die verpest mijn hele dag. Blijft de hele dag klotsen in mijn maag

Maar er is geen koffiecafé dat er in slaagt te doen wat ik doe. Vaak lijkt het er een beetje op. Koffie bestellend moet ik vaak denken aan een Tom Waits-lied, waarin hij op zeker moment zegt: the coffee just wasn’t strong enough to defend itself / de koffie was niet sterk genoeg om zichzelf te verdedigen. Dat is mijn angst. De slappe bak. Die verpest mijn hele dag. Blijft de hele dag klotsen in mijn maag.

Maar soms denk ik dat het ook niet alleen aan mij ligt. Gisteren bijvoorbeeld, kwamen we aan de balie van een kleine koffietentje en ik had enorm behoefte aan een sterke cappuccino. Dus ik vraag: ‘Een cappuccino met een extra shot graag.’

Zegt dat meisje: ‘U wilt een capo en een dubbele espresso?’

Ik: ‘Nee, extra koffie in de cappuccino.’

Zij: ‘Oh, een flat white.’

Ik: ‘Nee, een sterke koffie!’

Zij: ‘Ja dat is een flat white’.

Ik: ‘Maar waarom heet-ie dan witte koffie?’ Ze haalde haar schouders op. ‘Pff, oke, sterke koffie graag met melk dan.’ Ik kreeg een cappuccino, geloof ik.



Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: