Het enige wat Tanis met dit proces lijkt te willen doen, is zijn minachting voor onze rechtsstaat tonen

Niemand had verwacht dat hij huilend op zijn knieën, vol van berouw om vergeving zou vragen. Gökmen Tanis, de man die vorig jaar in een Utrechtse tram vier mensen doodschoot, had al eerder laten zien dat hij daar niet de man naar is. En dan is hij ook nog zwakbegaafd, en heeft hij een persoonlijkheidsstoornis.



Maar dat hij zich zó harteloos en respectloos zou gedragen, was bijna niet voor te stellen. Onze verslaggever Yelle Tieleman zei maandagavond aan tafel bij Jinek dat Gökmen Tanis trots leek op wat hij gedaan had. Toen er werd verteld hoe hij schietend door de tram was gelopen, moest hij lachen. Hij bespuugde zijn eigen advocaat, hij maakte kusgebaren naar de vrouwelijke officieren van justitie, stak zijn middelvinger op naar de rechter. Vragen wilde hij niet beantwoorden.



Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman twitterde maandag ‘Zelden een onsympathiekere verdachte gezien. En ik heb er heel wat gezien. Het totale disrespect, de minachting van deze man, is ongekend’.