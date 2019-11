Het gaat goed met de otter in Nederland: aantal blijft stijgen

De otter was in 1988 in Nederland uitgestorven. In 2002 is gestart met een herintroductieprogramma en dat blijkt succesvol. De otters verspreiden zich ook steeds meer over het land. Het grootste deel van de otters houdt zich op in Overijssel, Friesland, Flevoland en Drenthe. Kleinere aantallen verblijven in Gelderland, Zuid-Holland, Groningen en Noord-Holland. Alleen in Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn geen vestigingen bekend.