Het gaat goed met Nederland, maar we somberen wat af

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun leven. Maar toch ook niet helemaal. De meeste Nederlanders zijn er de afgelopen tien jaar niet slechter op geworden. Maar ook niet beter. Het gaat goed met Nederland, maar niet met alle Nederlanders. Dat is de conclusie van het SCP in het jaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland.



Het SCP beschrijft daarin hoe het feitelijk met Nederlanders gaat, maar ook hoe ze zelf vinden dat het gaat. In het rapport, dat vandaag verschijnt, wordt de huidige staat vergeleken met die van 2008, toen Nederland aan de vooravond van een economische crisis stond.



De crisis is voorbij, de economie heeft zich de laatste jaren hersteld. Daar profiteren vooral bedrijven van, niet de burgers. De kwaliteit van leven van Nederlanders is het afgelopen decennium niet verbeterd en de tevredenheid niet toegenomen, concludeert het SCP.



,,Naar aanleiding van de recente economische groei is er geen sterke opleving geweest'', zegt SCP-onderzoeker Annemarie Wennekers. ,,Gemiddeld gaat het best goed met Nederland. Maar achter die positieve gemiddelden zitten grote verschillen tussen groepen. Die verschillen in welvaart en welzijn zijn hardnekkig en lastig te verkleinen, omdat er soms een ingewikkelde problematiek achter zit.’’