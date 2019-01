Het gaat morgen sneeuwen met hinder voor het verkeer als gevolg

In het hele land is er vandaag kans op zogeheten condensatiegladheid. Oppassen dus voor wie de weg op gaat. Ook morgen moet er opgelet worden, want er wordt sneeuw verwacht. Plaatselijk kan er zo'n vijf centimeter sneeuw vallen.

Vanmiddag drijven wolken over het midden van het land, in het zuiden is het zonnig. Het is eerst nog flink koud met lichte of matige vorst, in de middag wordt het 2 tot 5 graden boven nul. Morgen is het bewolkt en gaat het sneeuwen. In Zeeland worden de eerste sneeuwvlokken tussen 6:00 en 8:00 uur verwacht.

In het laatste deel van de dinsdagochtendspits gaat het vanuit het zuidwesten in de Randstad licht sneeuwen. Rond het middaguur heeft de storing ook het midden van het land bereikt, vertelt Weerplaza. In de oostelijke provincies wordt het pas in de middag plaatselijk wit. De storing komt mogelijk ergens boven het oosten van het land tot stilstand, waardoor het in de regio’s langs de oostgrens waarschijnlijk niet wit wordt.

Door de sneeuwval wordt grote hinder in het verkeer verwacht. Weggebruikers moeten dan ook rekening houden met flinke vertragingen als gevolg van sneeuwval en gladheid. De tweede helft van de ochtendspits kan morgen in het westen al hinder ondervinden. Ook de avondspits moet met verkeersproblemen rekening houden als gevolg van de winterse neerslag.

Gladheid

Hoe ziet dat er vandaag uit? We hebben een koude nacht achter de rug met temperaturen aflopend tot min tien graden. Vanmorgen, iets voor zessen, vroor het in het hele land zo rond de 7 a 8 graden, met hier en daar enkele uitschieters.

Vanochtend is het in het zuiden onbewolkt, daar is dan ook de maansverduistering goed te zien. In het noorden komen wolkenvelden voor, waaruit later ook lokaal wat regen kan vallen. Waar de neerslag op een bevroren ondergrond valt, kan het verraderlijk glad worden door ijzel, meldt Weerplaza.