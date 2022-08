‘Het gaat ons om veel meer dan geld, NS is geen betrouwbare werkgever meer’

met video Dirk zit in vliegtuig dat vól op de remmen moet: ‘Het schokte, piepte en we schoten allemaal naar voren’

,,Wow, wat gebeurt hier nou?!” Samen met zo’n 180 passagiers zat Dirk helemaal klaar om op te stijgen in het vliegtuig van Wizz Air op Eindhoven Airport. Het vliegtuig schoot zondagavond met zo’n 250 kilometer per uur over de landingsbaan, maar had slechts een paar seconden nodig om met piepende banden weer tot stilstand te komen.

22 augustus