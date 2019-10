Het gewone wordt pas speciaal wanneer het onherroepelijk voorbij is

Wie heeft er dit weekend niet een diepe zucht geslaakt bij het lezen van het interview dat Anniek van den Brand hield met radiopresentator Frits Spits? Frits, de man die zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras trekt nu zijn Geertje er al een jaar niet meer is. Die eerlijk en oprecht vertelt hoe het gaat, die geen mooi weer speelt. Het gaat gemiddeld, de glans is er heel duidelijk vanaf. Frits wil over Geertje praten, want zo blijft zij bij hem. En dus schreef hij een boek over haar, en over rouw, en over de liedjes die daar volgens hem bij passen.



Eén opmerking uit het geweldige gesprek resoneerde het hele weekend in mijn hoofd. “Dat het gewone heel speciaal wordt, dat is het mooie van van elkaar houden. Daar gaat het in het dagelijks leven veel te weinig over, dat zie ik nu heel scherp.”