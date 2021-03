Het ging helemaal mis: Chanel lag klem onder paard van 600 kilo, nu heeft ze een ‘Marktplaats’ voor paardenspullen

Bloedheet is het op 28 augustus, anderhalf jaar geleden. Een heugelijke dag voor Chanel Stokje die net hoort dat ze haar afstudeerscriptie bij Adidas in Leusden heeft gehaald en deze later die week mag gaan verdedigen. Samen met vriend Jonathan zal ze binnen zes dagen het vliegtuig nemen voor een volgende stap in haar carrière: een masteropleiding in Ierland. ,,Dat alles anders liep mag duidelijk zijn.’'