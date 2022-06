Het grote aftakelen van de VVD is begonnen

met video VVD-leden wijzen koers kabinet over stikstof af, wel veel bijval voor ‘bedreigde’ minister Van der Wal

Onder VVD-leden is opstand over de koers van het kabinet als het gaat om stikstof. Een nipte meerderheid van leden stemde voor een motie die indruist tegen de kabinetsplannen, omdat de vrees is dat veel boeren zullen moeten stoppen.

