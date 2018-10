‘Het is 5,5 jaar geleden dat ik van bil ging’

Seks, dat was toch iets met zweet en hijgen? Volgens mij wel.



De redacteur die me wijst op het thema van dit magazine grijnst erbij en zegt dat ik toestemming heb een herinnering aan héél lang geleden op te halen. Grapjas.



Voor mij is het 5,5 jaar geleden, valt wel mee dus. Het is te doen, echt hoor. Hooguit kijk je wat meer geobsedeerd om je heen. En je denkt er gemiddeld elke 29 minuten aan in plaats van elke 42 minuten, zoals volgens Amerikaans onderzoek bij mannen het geval is.



De onthouding is trouwens zelfgekozen. Als je ouder wordt, is er minder aanbod op de markt en als je dan zoals ik bij elke toenadering dadelijk afhaakt - te kritisch - ja, dan kun je spreken van...