Het is niet de vraag óf Iran spioneert in Nederland, maar hóe

De zus van Humeyra ontplófte na de uitspraak van de rechter: ‘Ik wil hem pijn doen’

6:00 Ze ontplofte in de rechtszaal toen de moordenaar van de Rotterdamse tiener Humeyra niet voor moord, maar doodslag werd veroordeeld. Zus Tugba (29) vertelt uitgebreid over haar machteloosheid en hoe het verder moet: ,,Niemand hoeft sorry te zeggen, daar hebben we niks aan. Hij moet moord krijgen.”