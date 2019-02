Het is nu al de warmste 27 februari ooit gemeten

Volgens Weerplaza zal vanmiddag ook het record in De Bilt gebroken worden, daarvoor moet de temperatuur daar oplopen naar ten minste 16,4 graden. ,,Aangezien het morgen beduidend minder zacht wordt, zullen we vandaag weten welk record we voor februari en de meteorologische winter ‘definitief’ in de recordboeken kunnen zetten’’, aldus meteoroloog Wilfred Janssen.

Warme dag

Wanneer het ergens in het land 20 graden of warmer wordt, kunnen we officieel spreken van een regionaal warme dag. Janssen: ,,Een warme dag is een dag met een maximumtemperatuur van 20 graden of meer. Mocht dit lukken, dan is het een extreem vroege eerste regionaal warme dag, want normaal gebeurt dit pas voor het eerst ergens in de eerste helft van april!’’



Een record is het niet, want op 24 februari 1990 werd het in het Limburgse Oost-Maarland maar liefst 20,4 graden, wat tevens het landelijk februari- en winterrecord is.