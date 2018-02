Het is pas écht carnaval als hond ook verkleed is

Maar er is eigenlijk maar één feest waar Brabanders écht mee uitpakken, wist Kelders, en dat is carnaval. De vraag naar knotsgekke hondenpakjes is inmiddels zo groot dat ze al een paar keer 'nee' heeft moeten verkopen. De hotdog- en Elvispakken zijn glad uitverkocht. En ook niet elk baasje krijgt zijn zin, vertelt ze. ,,Als ik een klant (lees: hond) met de staart tussen zijn benen door mijn winkel zie wandelen, zeg ik: doe maar niet. De pakjes zijn altijd licht en van los, zacht materiaal, maar hij moet zich er wel prettig in voelen.'' De klant is tenslotte koning. Ook letterlijk: de boetiek verkoopt hondenkroontjes in allerlei soorten en maten.



De twee huis-chihuahua's, Suus en Hippie, gaan dit jaar als boefje en clown. Jack russell Puk worstelt nog met een lichte identiteitscrisis. ,,Ze vindt bijna alle pakjes leuk. Mijn dochter zal de knoop moeten doorhakken'', zegt de hondenstyliste. Aan politieke statements waagt de Brabantse zich overigens niet. Er zijn dus geen Trump- of Zwarte Piet-pruiken te koop. ,,We houden het gezellig hè.''



Kelders' meest enthousiaste klant is haar zus Dorine van Zandvoort. Die trekt Buddy - een mix tussen een jack russel en een chihuahua - bij elke gelegenheid een andere outfit aan, van gekleurde verjaardagsstrikken tot een oranje boa'tje op Koningsdag. ,,Met kerst liep Buddy rond in een foute kersttrui, zo'n gebreide eland met een uitstekend rood neusje. Zonder trui wilde hij ook echt niet naar buiten.'' Volgens Dorine geniet Buddy - dit jaar Pipo de Clown - van alle aandacht tijdens de carnavalsoptocht, behalve als de drumband voorbij marcheert. ,,Dan gaat ie achter me staan. Alsof ie wil zeggen: moet dit? We nemen hem ook niet mee naar het café.'' Ook Petra raadt af om met een hond de kroeg in te duiken. Want zelfs al is Fikkie voor één dag Elvis: ,,Met al dat lawaai doe je een hond écht geen plezier.''