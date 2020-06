Het is tenenkrommend dat er geen adequate maatregelen worden bedacht om straatintimidatie tegen te gaan

De Twentse Myrthe van der Houwen (19) begon deze week een online petitie tegen straatintimidatie. Het idee voor dit initiatief ontstond na een noodgedwongen coronavakantie bij haar ouders. Toen ze een paar weken later in haar studentenhuis in Enschede terugkeerde, werd ze ineens weer nagefloten door allerlei mannen, die haar vaak trakteren op schunnige annex vernederende teksten. Dat gebeurde bij haar ouders niet.



De petitie kende een vliegende start. Vermoedelijk omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat ruim 80 procent van de jonge vrouwen weleens last heeft van deze praktijken. Het is kortom een wijdverspreid probleem.



Ik heb dat gedrag van die gasten nooit begrepen. Ze moeten echt ongelooflijk dom zijn. Je kunt niet heel ranzig naar een vrouw roepen: ‘Hé schatje, wil je met me neuken?’ en dan hopen op een antwoord in de trant van: ‘Ja, is goed, bij jou, of bij mij?’