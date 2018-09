Het is vandaag de koudste dag sinds 1 mei

Vandaag is de eerste dag van de astronomische herfst en die verloopt nat en kil. Vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land, waarbij vooral in het midden en zuiden veel regen valt. Het is bewolkt en met maxima tussen 12 en 14 graden ook behoorlijk kil. ,,Het is voor het eerst sinds 1 mei dat de maxima nergens in het land boven de 15 graden uitkomen! Op 1 mei dit jaar was de hoogste temperatuur 14,8 graden in Arcen", vertelt Luijting.



De komende tijd zijn er 's nachts vaak opklaringen, waardoor het behoorlijk afkoelt. Vooral de nacht naar dinsdag wordt koud met diep in het binnenland minima van een graad of 2. Daarbij is de kans groot dat het aan de grond gaat vriezen. Ook op neushoogte kan het lokaal net gaan vriezen, wat de eerste nachtvorst van het seizoen zou zijn.