Het is vreemd en eng dat sporters plotseling worden gecategoriseerd tot een elitegroep

Nu goed, er gaat ontegenzeggelijk veel mis met ons coronabeleid, maar dat is niet altijd het uitvloeisel van onkunde; botte pech eist onderhand een hoofdrol op. Kijk bijvoorbeeld naar verschillende vaccins die onvoldoende worden geleverd, of tóch nog niet volmaakt zijn. Ik zal u verder niet vermoeien met de verhalen. Dat doen ze wel in de talkshows.



Een ander bericht, een beetje in de marge van alle grote ellende, druist wél in tegen alles wat de overheid de afgelopen dagen predikte en het getuigt in elk geval van weinig solidariteit. Coronaminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederlandse sporters die zich gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen voorrang zullen krijgen bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Wat is de logica?