Het is zweten geblazen: 31 graden gemeten, stranden liggen bomvol

UpdateMet de hitte die Nederland vandaag heeft bereikt, stevenen we af op warmterecords. Nu in Gilze-Rijen (Noord-Brabant) de temperatuur is opgelopen tot 31 graden, spreekt weerbureau Weerplaza van een tropische dag. Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op.

Als het kwik in De Bilt de grens van 30 graden passeert, is de eerste tropische dag van dit jaar op landelijk niveau officieel een feit. In 1947 noteerde het hoofdstation op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur vandaag hoger uitkomen, dan beleeft Nederland officieel dus de warmste 2 juni ooit gemeten.

Kans op verbranding

De weerbureaus waarschuwen ook voor de zonkracht. Die stijgt tot de zogeheten UV-index 7, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Vooral op de stranden bestaat die kans, omdat daar ook nog een zeebriesjes staat. Daardoor kunnen mensen niet doorhebben dat ze verbranden.

Meerdere evenementen ondervinden hinder van de warmte. De Maas en Waal Marathon, die vandaag in het Gelderse Appeltern zou worden gelopen, is afgelast. Experts denken dat de hoge temperaturen kunnen leiden tot warmteletsels bij deelnemers, vrijwilligers en bezoekers. En ook de marathon van Hoorn is afgelast. Hardlopers adviseren elkaar als ze toch willen lopen maar niet te gaan voor een persoonlijk record.

De organisaties van evenementen geven op hun websites tips en kondigen extra waterposten en EHBO-medewerkers aan. ,,Loop langzamer dan wat je in gedachten had”, adviseert de organisatie van de Trailrun Leudal in Limburg. Volgens de Limburgse regionale omroep omroep zorgt de organisatie van het EK Triathlon in Weert voor een ‘insmeerbar’ in het centrum van de stad.

Drukte op wegen naar stranden

Voor een beetje verkoeling zijn veel mensen onderweg naar kustplaatsen. De NS zetten vandaag extra treinen in tussen Haarlem en Zandvoort. Op de wegen richting de stranden is het bijzonder druk. Zo moet er rekening worden gehouden met ruim een halfuur vertraging op de N200 richting Zandvoort. Ook op andere wegen richting de stranden is het aansluiten.

Verwacht wordt dat de zinderende hitte na vandaag het land verlaat. Vannacht is er kans op onweer en morgen overdag kan het gaan regenen en onweren. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen. Aankomende week wordt het gemiddeld zo'n 20 graden.