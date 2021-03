Het leven van Luuk (22) stortte in nadat hij van zijn fiets werd gegooid, politie zoekt dader

De politie in Limburg is op zoek naar een persoon die in mei vorig jaar een voorwerp, mogelijk een fles, naar de 22-jarige Luuk Hartjes gooide. Hij zat toen op zijn racefiets. Na de klap werd hij nooit meer de oude. Wat heet: Luuk slaapt bijna de hele dag, kan alleen nog dialect praten en zit in een rolstoel.

In een reconstructie die de politie vanochtend via sociale media verspreidde, is te zien hoe Luuk, student civiele techniek aan de universiteit van Aken, op die bewuste 16e mei een rondje ging rijden op zijn racefiets. In de buurt van Maasbracht, vlak voorbij een rotonde, zou iemand vanuit een rijdende auto een voorwerp naar zijn hoofd hebben gegooid.

Omdat Luuk meteen na de klap een vloeistof gevoeld heeft, denkt de politie dat het om een fles gaat. Het voorwerp kwam achterop zijn hoofd terecht, net onder zijn helm. De jonge Limburger viel van zijn fiets en raakte bewusteloos. Een vrouw vond hem even later, liggend in een voortuin. Wie het voorwerp gooide, is ondanks maanden onderzoek nooit duidelijk geworden.

De gevolgen voor Luuk zijn enorm, blijkt uit het filmpje en uit een interview met hem en zijn familie dat dagblad De Limburger vandaag publiceerde. Al snel na het ongeluk blijkt dat Luuk bijna niks meer kan. Zijn leven is veranderd in een nachtmerrie. Hij zit in een rolstoel, en moet ook binnen een zonnebril dragen.

Pap en mam

,,Ik slaap, doe af en toe een spelletje, kom nauwelijks buiten. Ik ben 22 jaar, had mijn leven heel anders voorgesteld", vertelt een zwaar geëmotioneerde Luuk in de video die de politie verspreidde. ,,Nu zit ik thuis, en moet ik met alles geholpen worden door pap en mam.”

Hij doet zijn verhaal in het Limburgse dialect. Dat heeft een reden. ,, Op het begin kwam ik helemaal niet uit mijn woorden. Daarom praat ik nu dialect. Zelfs Nederlands is best lastig voor me. Voorheen sprak ik vloeiend Nederlands, Duits en Engels. Daar kom ik nu gewoon niet uit.”

„Het is een aangrijpende zaak met een enorme impact", zegt een woordvoerder van de politie tegen De Limburger. ,,Zó schrijnend. Er moet iets zijn dat ons kan helpen. We hopen dat mensen met ons gaan praten na het filmpje omdat ze zich schuldig voelen en realiseren wat ze teweeg hebben gebracht.”

Geen wrok

Luuk en zijn familie vinden het vooral belangrijk dat mensen zich bewust worden van de gevolgen van dit roekeloze gedrag, laten ze in de krant weten. Twee maanden na het ongeluk plaatste moeder Marion een oproep op Facebook met de vraag of iemand iets had gezien. Een vrouw meldde zich en bevestigde het verhaal dat Luuk haar kort na het ongeval ter plekke vertelde. Een tweede getuige, waar Luuk direct na het ongeval nog over sprak, meldde zich nog niet.

Luuk koestert geen wrok jegens de flessengooier, meldt hij, al kan hij er met zijn verstand niet bij dat iemand dit doet. „Het levert me niets op om terug te kijken. Ik kan het niet meer veranderen.”

