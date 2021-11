Het ligt natuurlijk allemaal opnieuw aan ons

1942-2021 Oud-SGP-lei­der Bas van der Vlies overleden: eerste van zijn partij die op tv verscheen

Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies is gisteren op 79-jarige leeftijd overleden. Hij zat van 1981 tot 2010 in de Tweede Kamer namens de partij, en werd in 1986 fractievoorzitter. Onder zijn leiding trad zijn orthodox-christelijke partij steeds meer naar buiten.

8 november