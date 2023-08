Het Nederlandse afvalbeleid is onnavolgbaar en leidt tot kluchtige taferelen

Met video Overleden baby in Emmeloord blijkt doodgebe­ten door hond: ‘Ergste wat ouders kan overkomen’

De baby die donderdag in Emmeloord overleed, is bezweken aan een hondenbeet. Dat bevestigt de politie. Die liet dit weekend sectie verrichten op het lichaam van het kind. In de buurt wordt geschokt gereageerd.