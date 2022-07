Het ongeloof, de paniek, de pijn en het immense verdriet van MH17 heeft me enorm aangegrepen

Morgen is het weer zover. In Vijfhuizen wordt bij het Nationaal Monument de ramp met de MH17 herdacht. Maar wat willen we eigenlijk met deze herdenking?



Er zijn nabestaanden die er heen gaan. Er zijn nabestaanden die het wel belangrijk vinden om te herdenken, maar niet in Vijfhuizen. En er zijn buitenstaanders die zich afvragen hoe lang er nog moet worden herdacht. Zoals een mevrouw mij emotioneel toebeet: ,,Ik heb een kind verloren bij een ongeluk en ben daar nog steeds kapot van. Maar daar kraait geen haan naar!”