Het regent lintjes in heel Nederland

Politieman Zefanja Engberts heeft vanmorgen in Utrecht de Erepenning Menschlievend Hulpbetoon in brons uitgereikt gekregen van burgemeester Jan van Zanen voor zijn heldhaftige optreden bij een brand in juni van vorig jaar aan de Marschalllaan in Kanaleneiland.



Engberts (41) ging met gevaar voor eigen leven een brandende flatwoning in om de bewoners te waarschuwen die er nog waren. De beelden die daarop volgden gingen de wereld over. Zefanja kon zelf door het vuur via het trappenhuis het complex niet meer verlaten. Zijn enige uitweg was om via een raam naar beneden te springen. Zefanja bungelde met zijn armen aan het raam en sprong uiteindelijk naar beneden waar hij op het dak van het portiek belandde. Hij brak daarbij beide benen.



Engberts werd eerder al door lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad verkozen tot Utrechter van het Jaar. Nu kreeg hij dus de erepenning Menschlievend Eerbetoon. Dat is na de Militaire Willems-Orde de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding.