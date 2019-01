Het stroomnet is vol: stop op nieuwe zonnecentrales

In Hoogeveen, Beilen, Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte en Eemshaven-Oost zijn nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers nu al niet meer mogelijk. In minstens twintig andere gebieden kunnen nieuwe zonnecentrales op bijvoorbeeld staldaken, akkers en bedrijventerreinen nog beperkt worden aangesloten. Particulieren die zonnepanelen op het dak van hun huis willen leggen, kunnen de stroom overal in het land nog wel terugleveren.



De problemen spelen vooral in het noorden van het land omdat de grond daar goedkoper is. Dat heeft tot een hausse aan zonneakkers geleid. De netcapaciteit is in het dunbevolkte noorden echter relatief laag, verklaart woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT. ,,De lage grondprijs, in combinatie met subsidies en een totaal gebrek aan coördinatie, leidt tot een mismatch.’’



Volgens de zonne-energiesector hadden de netbeheerders de problemen kunnen voorkomen. ,,Dit kon iedereen zien aankomen’’, zegt woordvoerder Irene Bloemink van branchevereniging Holland Solar. ,,Het is precies bekend voor welke projecten subsidie is aangevraagd. Nu ondernemers hun projecten niet kunnen uitvoeren, lopen de energietransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord vertraging op.’’