Het vaccinatiepaspoort komt eraan: vijf vragen en antwoorden

Ontsnapte serval Baco teruggevon­den: ‘Het zijn nu heel hippe huisdieren’

3 mei De luipaardachtige kat die sinds vanochtend werd vermist vanuit de Brunssumse wijk Treebeek is terecht. De serval, genaamd Baco, is een grote katachtige die qua kleuren een beetje lijkt op een luipaard. Hij werd vanavond aangetroffen en is terug gebracht naar zijn baasjes.