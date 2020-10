Het virus is momenteel overal, maar de covidiots ook

Dat zo veel mensen op de laatste avond, net voor de sluiting van de horeca, nog snel een tafeltje reserveerden in hun lievelingsrestaurant, ik snapte het best. Het was dat het mij niet uitkwam, anders was ik óók gegaan. Nog even de boel de boel en genieten. En rustig maar: keurig op 1,5 meter en zo.