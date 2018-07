Het weer gaat veranderen: wolken en regen in aantocht voor dinsdag

Dit weekend ligt de gemiddelde temperatuur op zaterdag nog zo rond de 25 graden en zondag kan het zelfs 27 graden worden. Maar waar meteorologen eerder dachten dat het nog tot en met 29 juli behoorlijk warm zou blijven, lijkt het er nu op dat de verkoeling Nederland eerder bereikt.

Na die buien van dinsdag zal het gemiddeld tussen de 23 en en 24 graden zijn, lokaal kan het ook 22 graden worden. ,,Dus het is ook weer niet zo dat het gelijk heel koel wordt en dat je bibberend van de kou in je tentje ligt'', nuanceert de meteoroloog van Weerplaza. In het zuiden van Nederland zijn afgelopen weekend de schoolvakanties begonnen. Vanaf zaterdag zijn ook de scholen in het midden van het land aan de beurt.

Wolken

Volledig scherm Zand stuift op van een kurkdroge akker. © ANP De weerkenner geeft toe dat het weer iets minder zonnig wordt dan eerst werd voorspeld. ,,Eerder dachten we dat we pas eind volgende week weer op regen konden rekenen, maar de buien komen al wat sneller'', licht Lankamp toe.



Volgens de weerkenner van Weerplaza trekken dinsdag 'verschillende buien over het land'. ,,Op sommige plekken zijn die wat heviger. Maar gemiddeld genomen gaat het om zo’n 2 tot 5 millimeter.'' De verandering in het weer komt volgens de meteoroloog ook doordat de wind draait. Nu komt de wind nog uit het noord-noord-oosten. ,,Vanaf dinsdag draait de wind en komt die uit de zuid-westelijke hoek. Daarmee krijgen we ook de hogere buienkans.''

Neerslagtekort

De komende dagen kan het neerslagtekort, dat nu op 200 millimeter staat, nog wel verder oplopen. ,,Het tekort kan oplopen tot 215 à 220 millimeter. ,,Op sommige plaatsen gaan er buien vallen, op sommige plaatsen helemaal niet.''



Het zal volgens de meteoroloog 'nog wel even duren' voordat Nederland 'weer groen kleurt'. ,,Het is al heel lang droog. De aarde is opengebarsten. De eerste regen die dan valt, kan dan moeilijk de grond in zakken. Dat water belandt dan snel in de sloot of in het riool en daar heeft de natuur niet zoveel aan.'' Grasvelden worden volgens Lankamp pas na ongeveer een week weer groen. ,,Met een enkele regenbui of stortbui is het niet gedaan.''

Oproep

Om de droogte in kaart te brengen, roepen we lezers op om foto's in te sturen. Hoe ziet de droogte eruit bij jou in de buurt? Of is het ondanks het neerslagtekort nog steeds groen?

Klik een plek aan op de kaart, beschrijf wat er op de foto te zien is en upload de foto. Heb je eenzelfde foto van die locatie toen het nog groen was? Stuur die dan naar oproep@ad.nl.