Het winterweer van gisteren in feitjes, cijfers en statistieken!

Hongaars meisje (13) uit kindertehuis geprostitueerd in Roermond

14:54 In een woning in Roermond heeft de politie een 13-jarig Hongaars meisje bevrijd uit gedwongen prostitutie. Ze bleek door twee Hongaren te zijn meegenomen uit een kindertehuis in haar vaderland. Het duo van 49 en 51 jaar en een 48-jarige Roermonder zijn opgepakt.