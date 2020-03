Het wordt eventjes lente: temperaturen tot 19 graden

Het lenteachtige weer is echter van korte duur. Aan het eind van de week draait de wind naar het noordoosten en komt er vrij koude lucht ons land binnen.



Morgen begint de lenteachtige periode. De zon schijnt volop, vooral in het zuiden, met af en toe enkele stapelwolken of wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een matige zuidwestenwind wordt het 10 tot 15 graden, voorspelt Weerplaza. Woensdag wordt het op veel plaatsen nog zachter met maxima tussen 12 en 17 graden. In het zuidoosten zijn nóg hogere temperaturen mogelijk.



Vandaag zijn er wolkenvelden, maar de zon laat zich ook van tijd tot tijd zien. Tot de avond blijft het overal droog en de temperatuur loopt op naar 12 tot 15 graden; op de Wadden is het wat kouder. Vanavond kan in het zuidoosten een beetje regen vallen, vannacht is het weer vrijwel overal droog.