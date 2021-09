Het zijn de laatste dagen van de klungeltijd

Bijna zijn we weer terug in het gewone leven. Post-corona. Werk, school, haasten. Nog even is er klungeltijd om stil te staan bij kleine dingen, die je ineens kunnen opvallen. Gekke, kleine dingen. Zoals dat ik altijd precies dezelfde tijd doe over het opeten van een appel op de fiets. Net wanneer ik ’m op heb, kan ik het klokhuis in de prullenbak vlak voor een stoplicht mikken. Nou en, denkt u? Ik ook hoor. Toch zegt het wellicht iets over belangrijker zaken in het universum, die wij gewone stervelingen niet doorhebben. Zoals mijn 9-jarige laatst zei: ‘Als mama met iemand anders was getrouwd, of jij, dan was ik er niet geweest hè!’ Die verwondering, daar gaat het om.