Hicham (8) zit drie uur per dag in de bus voor ritjes van 12 kilometer: ‘Onderweg wordt soms flink gescholden’

Koningsdag 2022 in Maastricht

28 september Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar op 27 april in Maastricht. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. In 2020 zou Koningsdag ook plaatsvinden in de hoofdstad van Limburg, maar toen ging dat niet door vanwege de coronamaatregelen.