Hier mag alles, je mag gewoon de straat van Kaag inlopen met een reuzefakkel

ColumnSaskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster verbaast zich over demonstranten die dit land een dictatuur noemen. ‘Liefde en vrijheid opeisen met geweld en bedreiging, dat kan in onze democratie.’