Hier staan op dit moment de langste files

Het is onder meer druk op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Tussen Harmelen en het Gouwe-Aquaduct staat het verkeer stil over een afstand van 18 kilometer. Rijkswaterstaat roept op om de A12 vanwege de enorme drukte te vermijden. Volgens de wegbeheerder zijn op sommige plaatsen opritten naar de snelweg tijdelijk afgesloten.



,,De manifestatie begint pas om 13.00 uur. Dat het nu druk is, druk blijft en misschien nog wel drukker wordt, is een feit. Hoeveel erger het nog wordt, is lastig te voorspellen, omdat we niet weten hoeveel boeren nog de weg op gaan’’, laat een woordvoerder weten.



Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam stond in totaal ruim 40 kilometer file. Verder is het langzaam rijden tussen Den Bosch en Utrecht. Op het traject Maastricht-Eindhoven is het over een afstand van 16 kilometer, ter hoogte van Nederweert en knooppunt Leenderheid, aansluiten geblazen.