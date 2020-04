Hier stierven zeven keer meer mensen dan normaal en andere coronacijfers van het CBS

Het interview met Bert Kroese (52) vindt plaats via Zoom. ,,Ik zit hier in wat vroeger de babykamer was’’, zegt de Voorschotense vader van drie tieners. Kroese heeft net twee uur lang deelgenomen aan een coronadenktank georganiseerd door de Sociaal Economische Raad (SER). ,,Wij zitten daar aan tafel om na te denken over hoe we verder moeten, met name na de crisis. Hoe gaat het straks met de mensen, hoeveel verdienen ze, hoe kwetsbaar zijn ze? Wij moeten informatie geven waar de regering iets mee kan. Het nationaal crisiscentrum, de ministeries en het kabinet hebben behoefte aan vaste grond onder de voeten. Alles - echt alles - is belangrijk.’’