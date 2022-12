Historische loonsverhoging van 16,93 procent voor duizenden havenwerkers

Recordhoe­veel­heid verboden vuurwerk in beslag genomen, politie­bond ‘houdt hart vast’

Opsporingsdiensten hebben dit jaar een recordhoeveelheid van zo’n 671.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2021, toen de politie nog een kleine 206.000 kilo aan verboden knallers innam.

27 december