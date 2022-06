Historische ommezwaai Nederlands leger: miljarden extra om uit te geven

Doorbraak in lugubere zaak: romp in het IJ van Russische zakenman

De romp die negen jaar geleden werd gevonden in het IJ in Amsterdam, blijkt te zijn van een vermogende Russische zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De politie meldt vandaag dat er hiermee een doorbraak is in de lugubere zaak.

