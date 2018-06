Hitte houdt aan in Twente; mogelijk tot diep in juli zo warm

Ook na het weekend houdt de warmte aan. ,,In het zuiden is de kans aanzienlijk dat daar een regionale hittegolf komt, maar ook in het midden van het land is het zeker niet uitgesloten in de loop van volgende week.”



Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Op drie van die dagen moet het ook minimaal 30 graden worden. Als in De Bilt aan de voorwaarde wordt voldaan is er sprake van een landelijke hittegolf.



Zaterdag, zondag en maandag zijn in ieder geval dagen dat het lokaal 30 graden kan worden, maar ook in het vervolg van volgende week is 30 graden goed mogelijk. ,,Gisteren werd het al op veel plaatsen 25 graden, vandaag verwachten we dat ook. En voorlopig zijn we nog niet van de hitte af'', aldus Klaassen. ,,Kijkend naar de huidige weerpluim, dan blijft de zomerse warmte (25 graden of meer) in ieder geval ook de eerste tien dagen van juli aanhouden. Langetermijnmodellen die nog experimenteel zijn gaan zelfs voor de warmte tot diep in juli.''



Het warme weer en de oostenwind zorgen er ook voor dat er tientallen kwallen aanspoelen aan de kust. ,,Door de oostenwind ontstaat een onderstroming in de zee en die neemt kwallen mee. Dit in combinatie met de hoge temperaturen en een overschot aan plankton maken de leefomstandigheden voor de kwal gunstig. Je zult de komende dagen naar verwachting vooral de stekende kompas-, de zeepaddenstoel- en de oorkwal aantreffen”, meldt de website Kwallenradar.