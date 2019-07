Hittegolf midden in de nacht al een feit

Morgen in De Ochtend Show to go: Hoe krijg je je geld terug als gestrande reiziger?

25 juli Op vrijdag 26 juli zijn jurist Marieke Hannink en model Valentijn de Hingh te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Roel Maalderink en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.