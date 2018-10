Hobbyboer is de klos in wolvenplan

Hobbyboeren krijgen in de toekomst minder makkelijk een vergoeding als hun dier wordt gedood door een wolf dan échte boeren. Dat staat in het Interprovinciaal Wolvenplan waar de Nederlandse provincies momenteel aan werken.

Als een roedel wolven zich permanent vestigt in een gebied, krijgen professionele dierhouders een vergoeding voor een gedood schaap, mits ze kunnen aantonen dat ze voldoende geprobeerd hebben de wolf buiten de deur te houden. Een hobbydierhouder krijgt na het eerste jaar na invoer helemaal niks.

De provincies werken aan gemeenschappelijk beleid voor de wolf, nu het dier zich weer regelmatig in Nederland laat zien en mogelijk al permanent hier woont. De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het wolvenplan moet dit najaar worden vastgesteld. Dagblad de Gelderlander heeft een conceptversie in handen.

In het plan wordt vastgesteld wanneer iemand recht heeft op een vergoeding, maar ook staat er in welke maatregelen er worden genomen bij bepaald gedrag van een wolf. Zo mag het dier worden afgeschoten als het agressief is tegenover mensen zonder dat daar aanleiding voor is, maar ook als de wolf zich agressief gedraagt tegen honden die in de buurt van hun baasjes blijven. Mocht een wolf zich kruisen met een hond, dan moeten de nakomelingen gedood worden.

Zwervers

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders is teleurgesteld in de plannen voor de schadevergoedingen. 'Het plan schiet ernstig tekort. De uitsluiting van hobbyboeren zal op veel onbegrip stuiten', schrijft de vereniging in een persbericht. 'De wolf pakt ook hobbyschapen.'