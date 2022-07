Hoe ambtenaren zware criminelen aan een valse identiteit hielpen met ‘gekloonde’ paspoorten

Drama met hun kano op Veluwemeer komt hard aan bij verhuurbe­drijf: ‘Hele team geschokt’

Het kanodrama op het Veluwemeer hakt er diep in bij het verhuurbedrijf. Watersportcentrum Windy Waters in Hulshorst is zwaar aangeslagen. Het Duitse gezin zat in een vakantiehuisje op EuroParcs-vakantiepark Veluwemeer. Ook daar komt het nieuws hard binnen.

