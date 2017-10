Hoe Amsterdam treurt om verlies burgemeester

Water in vijver Blookerpark bijna weggepompt voor zoekactie Anne Faber

10:29 Het water in de vijver van het Blookerpark is bijna helemaal weggepompt. De technische recherche is inmiddels gearriveerd en onderzoekt de vijver vanaf de kant. Gisteravond werd een fiets gevonden in de vijver die in alles lijkt op die van de vermiste Anne Faber.